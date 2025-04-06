Дмитриев заявил о возможных контактах между РФ и США на следующей неделе

Новые контакты между Россией и США ожидаются уже на следующей неделе. Об этом 6 апреля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Уже на следующей неделе», — сказал Дмитриев в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, когда ожидать новых контактов между представителями РФ и США.

Также Дмитриев отметил, что между странами начался «уважительный диалог».

Глава РФПИ подчеркнул, что в ходе двух дней, которые он провел в Вашингтоне, «состоялся очень позитивный, откровенный разговор».

«Мы видим большое количество запросов на сотрудничество от американских компаний, в том числе и к нам, в энергетической сфере и других сферах», — добавил Дмитриев.

Но, по его словам, компании могут приходить только туда, «где Россия их будет приветствовать». В США понимают, что надо восстанавливать отношения с Россией.

Дмитриев также отметил, что Россия выстояла в попытке стратегического поражения, «которую администрация президента Байдена пыталась ей нанести».

«Мы видим, что даже самые консервативно настроенные люди в США, когда им задаешь вопрос, а почему бы нам не делать какие-то совместные проекты, они задумываются и говорят: почему бы и нет?» — заключил глава РФПИ.

3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году.

На следующий день, 4 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после переговоров Дмитриева в США присутствует осторожный оптимизм. По его словам, на данный момент ведется работа по различным направлениям в рамках переговоров с Вашингтоном.