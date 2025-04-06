МЧС России двумя самолетами доставило в Мьянму более 68 т гуманитарной помощи

МЧС России доставилу в Мьянму более 68 т гуманитарной помощи двумя самолетами. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе ведомтсва.

«Два борта Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставили порядка 68 тонн гуманитарного груза», — говорится в Telegram-канале.

В МЧС уточнили, что в составе груза находятся продукты питания, предметы первой необходимости, 150 палаток и свыше 30 генераторов.

Гуманитарная операция осуществляется по указанию президента РФ Владимира Путина, а также по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Специалисты МЧС продолжают оказывать помощь пострадавшим от земплетрясения и на территории страны. По данным ведомства, за продешие сутки на предмет нахождения раненых под завалами удалось обследовать восемь объектов, более 11,7 км территории.

С начала работы госпиталя за помощью к медикам обратились 197 граждан Мьянмы. На месте также работают психологи МЧС, они поддерживают местных жителей во время медицинских процедур. В том числе врачи ведомтсва проводят консультации и дообследования.

«В основном люди обращаются с травмами и ранениями, которые получили во время землетрясения, а также с обострением хронических заболеваний. <...> Сегодня в аэромобильный госпиталь поступают пострадавшие с переломами верхних и нижних конечностей», — добавили в пресс-службе.

Накануне спасатель отряда «Центроспас» МЧС России Сергей Цветков, участвующий в ликвидации последствий землетрясения в Мьянме, поделился с «Известиями», что работа по разбору завалов после стихийных бедствий таит в себе различные опасности, в том числе обрушение зданий на участке работы специалистов. Он подчеркнул, что ход работ по ликвидаций последствий стихийных бедствий зависит от принимающей российских специалистов стороны.

О двух землетрясениях в Мьянме магнитудой 7,7 и 6,4 стало известно 28 марта. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. При стихийном бедствии в республике погибли 3455 человек, еще 4840 были ранены.

На следующий день, 29 марта, в Мьянму приехали свыше 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.