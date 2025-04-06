Грузовой поезд загорелся в Красноярском крае

Локомотив грузового поезда воспламенился в Красноярском крае около 05:00 по местному времени (01:00 мск) в воскресенье, 6 апреля. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, сегодня около 5 часов в ходе следования грузового поезда на участке пути между станциями Снежница и Кача в Емельяновском районе Красноярского края произошло возгорание его локомотива», — сказано в сообщении.

Огонь был потушен прибывшими на место происшествия специальными службами.

Отмечается, что причины возгорания на данный момент неизвестны, ведется работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия с целью проверки исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и пожарной безопасности.

Ранее, 4 апреля, стало известно, что Юго-Западным следственным отделом было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда по факту схода с рельсов поезда в Новой Москве.