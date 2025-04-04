По факту схода с рельсов ремонтного поезда в Новой Москве возбудили дело
Юго-Западным следственным отделом возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда по факту схода с рельсов поезда в Новой Москве. Об этом 4 апреля сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
В результате происшествия погиб мужчина 1979 года рождения, еще трое получили различные травмы.
По словам МСУТ СК, следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
На строящемся участке железной дороги в поселении Новофедоровское 4 апреля сошел с рельсов ремонтный поезд. По данным источника «Известий», перевернулись три вагона, а травмы, предварительно, получили три человека — у всех зафиксированы переломы частей тела.