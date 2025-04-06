Основатель Logan Sports Group заявил о восхищении канадцев Овечкиным

Канадские любители хоккея считают российского игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина отличным спортсменом. Об этом 6 апреля заявил основатель компании Logan Sports Group Аарон Логан в интервью.

«Мы его большие поклонники. Прежде всего он отличный хоккеист. Это то, что мы любим в нем. Нам нравится, что он приятный, дружелюбный и веселый. И он отличный хоккеист. Для нас это главное», — сказал бизнесмен.

Компания Логана занимается производством наград для выдающихся спортсменов НХЛ. В числе выпускаемой продукции, например, серебряные и золотые клюшки, которые вручаются игрокам после 500 и 1000 проведенных матчей в лиге.

«И знаете что, Уэйн Гретцки, возможно, величайший хоккеист всех времен, всегда говорил нам в интервью, что он всегда уважал русский подход. Он тренировался у Владислава Третьяка, когда был моложе, и всегда считал, что русские тренируются в хоккее усерднее, чем североамериканцы. И что русские действительно научили нас тренироваться», — заявил предприниматель.

По его словам, для Logan Sports Group было бы честью сделать наградную клюшку для Овечкина как для лучшего бомбардира НХЛ за всю историю.

4 апреля в матче против ХК «Чикаго» Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил снайперский рекорд Гретцки.

Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с повторением своего рекорда по голам НХЛ. Спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке после матча.