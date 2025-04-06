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Спорт
Основатель Logan Sports Group заявил о восхищении канадцев Овечкиным

Основатель Logan Sports Group заявил о восхищении канадцев Овечкиным

Глава Logan Sports Group: было бы честью сделать награду для Овечкина
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Канадские любители хоккея считают российского игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина отличным спортсменом. Об этом 6 апреля заявил основатель компании Logan Sports Group Аарон Логан в интервью.

«Мы его большие поклонники. Прежде всего он отличный хоккеист. Это то, что мы любим в нем. Нам нравится, что он приятный, дружелюбный и веселый. И он отличный хоккеист. Для нас это главное», — сказал бизнесмен.

Компания Логана занимается производством наград для выдающихся спортсменов НХЛ. В числе выпускаемой продукции, например, серебряные и золотые клюшки, которые вручаются игрокам после 500 и 1000 проведенных матчей в лиге.

«И знаете что, Уэйн Гретцки, возможно, величайший хоккеист всех времен, всегда говорил нам в интервью, что он всегда уважал русский подход. Он тренировался у Владислава Третьяка, когда был моложе, и всегда считал, что русские тренируются в хоккее усерднее, чем североамериканцы. И что русские действительно научили нас тренироваться», — заявил предприниматель.

По его словам, для Logan Sports Group было бы честью сделать наградную клюшку для Овечкина как для лучшего бомбардира НХЛ за всю историю.

Овечкин ведет погоню за великим рекордом Гретцки. Что нужно знать

4 апреля в матче против ХК «Чикаго» Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил снайперский рекорд Гретцки.

Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с повторением своего рекорда по голам НХЛ. Спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке после матча.

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