Минимум 12 человек погибли из-за наводнений и торнадо в США
По меньшей мере 12 человек погибли из-за стремительного ухудшения погодных условий в США. Об этом 5 апреля сообщает ABC News.
«Начиная со среды (2 апреля. — Ред.) по меньшей мере 12 человек погибли в результате вспышки непогоды, включая девятилетнего мальчика в Кентукки, которого унесло потоком воды, когда он шел на автобусную остановку, а также несколько человек погибли на юго-западе Теннесси после того, как мощный торнадо EF-3 обрушился на город Селмер», — говорится в материале.
В настоящее время всё еще сохраняется угроза сильного наводнения в штате Мемфис, а также высокий риск появления торнадо в Техасе.
«В целом число погибших составило пять человек в Теннесси, три человека в Миссури, два человека в Кентукки и по одному человеку в Индиане и Арканзасе», — резюмирует ABC News.
29 марта четыре человека погибли в результате наводнения на границе США и Мексики. Сообщается, что в результате ливней выпало более 21,5 дюйма (54,6 см) осадков, в результате чего целые районы были затоплены, а дренажные системы просто не справлялись.
16 марта стало известно о том, что в результате штормов, которые проходят на юге и Среднем Западе США, погибло по меньшей мере 36 человек. Также из-за сильных торнадо было повреждено множество домов и автомобилей.