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Четыре человека погибли в результате наводнения на границе США и Мексики

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Фото: TASS/ZUMA
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Как минимум четыре человека погибли из-за наводнения в приграничных районах Техаса и мексиканского штата Тамаулипас, вызванного проливными дождями. Об этом 29 марта сообщила газета The Washington Post.

«Ливни стали «разрушительной трагедией» для приграничных районов и стали причиной повреждения многих объектов инфраструктуры», — приводит газета слова комиссара по сельскому хозяйству Техаса Сид Миллер.

Сообщается, что в результате ливней выпало более 21,5 дюйма (54,6 см) осадков, в результате чего целые районы были затоплены, а дренажные системы просто не справлялись.

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16 марта стало известно о том, что в результате штормов, которые проходят на Юге и Среднем Западе США, погибло по меньшей мере 36 человек. Также из-за сильных торнадо было повреждено множество домов и автомобилей.

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