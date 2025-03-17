Количество погибших в результате шторма в США увеличилось до 36 человек

В результате штормов, которые проходят на Юге и Среднем Западе США, погибли по меньшей мере 36 человек. Об этом 16 марта сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы активно следим за сильными торнадо и штормами, которые затронули многие штаты на Юге и Среднем Западе, — 36 невинных жизней погибли», — говорится в сообщении Трампа в социальной сети Truth Social.

Американский лидер уточнил, что в штате Арканзас сейчас работают специалисты из национальной гвардии. Он добавил, что администрация Белого дома готова помочь местным чиновникам в борьбе с последствиями шторма.

На кадрах можно увидеть, насколько разрушительны последствия из-за проходящего шторма: перевернуты автобусы, сломаны деревья, некоторые из которых вырваны с корнем, разрушены многие дома.

В этот же день сообщалось о том, что на востоке США в результате мощного шторма погибли по меньшей мере 30 человек. Кроме того, на Среднем Западе и Юге ожидаются мощные, протяженные торнадо с разрушительными ветрами скоростью до 128 км/ч.