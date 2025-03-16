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Число погибших в результате шторма в США увеличилось до 30 человек

CNN: из-за мощного шторма в США погибли не менее 30 человек
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Фото: REUTERS/Lawrence Bryant
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На востоке США в результате мощного шторма погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом 15 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные лица.

«Число погибших возросло по меньшей мере до 30 человек, четыре человека погибли в Миссисипи после того, как торнадо обрушились на штат», — передает телеканал.

На кадрах, опубликованных агентство Reuters, можно увидеть разрушительные последствия прошедшего шторма — упавшие деревья и столбы освещения, поврежденные или полностью сорванные крыши.

По информации телеканала ABC News, на Среднем Западе и Юге ожидаются мощные, протяженные торнадо с разрушительными ветрами скоростью до 128 км/ч и крупным градом, а также ураган, который переместится на восток.

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Телеканал CBS News 15 марта сообщил, что в результате мощного шторма в США погибли 18 человек, в шести округах были зарегистрированы торнадо. В одной из аварий во время пылевой бури в Техасе участвовали 38 автомобилей, три человека погибли.

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