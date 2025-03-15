В США из-за мощного шторма погибли 18 человек

На востоке США в результате мощного шторма погибли по меньшей мере 18 человек, множество жилых домов разрушено. Об этом 15 марта сообщил телеканал CBS News.

«Порывистые ветры переместились на восток в долину Миссисипи и на Дальний Юг, в результате чего погибли не менее 18 человек», — говорится в материале.

По словам губернатора штата Миссисипи Тейта Ривза, в шести округах были зарегистрированы торнадо. Эксперты прогнозируют, что экстремальные погодные условия затронут район, где проживает свыше 100 млн человек.

Не менее 11 смертей власти зафиксировали в Миссури, трое погибших — в Арканзасе, еще один человек погиб в Оклахоме. Также три человека погибли в результате ДТП в Техасе во время пылевой бури. В одной из аварий участвовали 38 автомобилей.

Кроме того, CBS уточняет, что из-за сильного ветра более 216 тыс. домов и предприятий в Техасе, Оклахоме, Арканзасе и Миссури остались без электричества.

Телеканал CNN 16 февраля сообщил о гибели восьми человек в американском штате Кентукки, а также одного — в Джорджии в результате мощного шторма, вызвавшего наводнение. Отмечалось, что за сутки аварийно-спасательные службы Кентукки выполнили более 1 тыс. спасательных работ.