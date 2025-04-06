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Премьер Британии Стармер заявил о готовности «защитить» бизнес от тарифов

Reuters: Стармер заявил, что он готов «защитить» бизнес от тарифов США
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Фото: REUTERS/Ian Vogler
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в субботу, 5 апреля, что готов вмешаться, чтобы помочь «защитить» бизнес страны от последствий новой тарифной политики президента США Дональда Трампа.

«Мы готовы использовать промышленную политику, чтобы помочь защитить британский бизнес от шторма», — цитирует слова Стармера газета Telegraph.

Хотя Стармер заявил, что приоритетом правительства остается попытка заключить торговую сделку с США, которая может включать освобождение от тарифов, он сказал, что сделает «всё необходимое» для защиты национальных интересов.

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Ранее, 3 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал ответ на пошлины США. Он добавил, что страны ЕС рассматривают все инструменты воздействия на США, в том числе ответные меры в сфере цифровых услуг и механизмов финансирования американской экономики.

В тот же день действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что введение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин является ошибкой. Шольц добавил, что Германия будет защищать свои интересы.

2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

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