Премьер Британии Стармер заявил о готовности «защитить» бизнес от тарифов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в субботу, 5 апреля, что готов вмешаться, чтобы помочь «защитить» бизнес страны от последствий новой тарифной политики президента США Дональда Трампа.
«Мы готовы использовать промышленную политику, чтобы помочь защитить британский бизнес от шторма», — цитирует слова Стармера газета Telegraph.
Хотя Стармер заявил, что приоритетом правительства остается попытка заключить торговую сделку с США, которая может включать освобождение от тарифов, он сказал, что сделает «всё необходимое» для защиты национальных интересов.
Ранее, 3 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал ответ на пошлины США. Он добавил, что страны ЕС рассматривают все инструменты воздействия на США, в том числе ответные меры в сфере цифровых услуг и механизмов финансирования американской экономики.
В тот же день действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что введение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин является ошибкой. Шольц добавил, что Германия будет защищать свои интересы.
2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.