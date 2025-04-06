Президент Зимбабве объявил об отмене всех пошлин на товары из США
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что поручит правительству отменить все тарифы на импорт товаров из США, чтобы привлечь их поступление на рынок республики. Соответствующее заявление он сделал в субботу, 5 апреля, на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
«Я поручу правительству Зимбабве осуществить приостановку всех тарифов, взимаемых с товаров, происходящих из Соединенных Штатов», — написал глава государства.
Он отметил, что мера принята в целях построения дружественных отношений с США под руководством президента Дональда Трампа.
Кроме того, таким образом Мнангагва намерен не только увеличить импорт товаров из Соединенных Штатов, но и поспособствовать росту зимбабвийского экспорта.
«Это решение подчеркивает нашу приверженность принципам справедливой торговли и расширения двустороннего сотрудничества», — заключил президент республики.
Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.
Аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе 3 апреля заявил, что введение новых пошлин может привести к замедлению экономического роста США в 2025 году, а также спровоцировать рост инфляции. По его словам, негативный эффект для США связан с «эффектом бумеранга» — ответными мерами и ростом цен. Инфляция может увеличиться на 1–1,5% уже в этом году.