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Президент Зимбабве объявил об отмене всех пошлин на товары из США

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Фото: REUTERS/Emmanuel Herman
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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что поручит правительству отменить все тарифы на импорт товаров из США, чтобы привлечь их поступление на рынок республики. Соответствующее заявление он сделал в субботу, 5 апреля, на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Я поручу правительству Зимбабве осуществить приостановку всех тарифов, взимаемых с товаров, происходящих из Соединенных Штатов», — написал глава государства.

Он отметил, что мера принята в целях построения дружественных отношений с США под руководством президента Дональда Трампа.

Кроме того, таким образом Мнангагва намерен не только увеличить импорт товаров из Соединенных Штатов, но и поспособствовать росту зимбабвийского экспорта.

«Это решение подчеркивает нашу приверженность принципам справедливой торговли и расширения двустороннего сотрудничества», — заключил президент республики.

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Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

Аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе 3 апреля заявил, что введение новых пошлин может привести к замедлению экономического роста США в 2025 году, а также спровоцировать рост инфляции. По его словам, негативный эффект для США связан с «эффектом бумеранга» — ответными мерами и ростом цен. Инфляция может увеличиться на 1–1,5% уже в этом году.

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