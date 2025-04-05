Действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» вылетел в первом раунде плей-офф

Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» в шестом матче плей-офф проиграл омскому «Авангарду» со счетом 3:2 и вылетел из турнира. Встреча команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошла 5 апреля в Омске.

В составе омичей дублем отметился нападающий Наиль Якупов, еще один гол на счету Михаила Гуляева. За клуб из Магнитогорска забивали Дмитрий Силантьев и Данила Юров. Таким образом, счет в серии стал 4:2, что позволило подопечным Ги Буше пройти в следующий раунд.

«Авангард» стал третьим клубом, который вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Ранее это сделали ярославский «Локомотив», обыгравший в серии нижегородское «Торпедо» со счетом 4:0, а также московский «Спартак». Столичный клуб с результатом 4:1 взял верх в противостоянии с «Северсталью» из Череповца.

Соперники победителей определятся позже, когда свои серии доиграют «Ак Барс», «Автомобилист», ЦСКА, «Динамо» Минск, «Динамо» Москва, СКА, «Салават Юлаев», «Сибирь», «Трактор» и «Адмирал».

22 марта игрок «Салавата Юлаева» канадец Джошуа Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ. Форвард забросил свою 49-ю шайбу за 62 игры в матче против «Барыса» из Казахстана и побил рекорд российского хоккеиста Сергея Мозякина — 48 голов в 60 матчах.