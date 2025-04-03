«Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина по итогу матча с «Северсталью»
Московский хоккейный клуб «Спартак» 3 апреля завершил победный матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против команды «Северсталь» из Череповца.
Противостояние на ледовой арене завершилось со счетом 5:2 в пользу красно-белых. Таким образом, клуб прошел в четвертьфинал финала Кубка Гагарина.
Игра прошла на арене «Мегаспорт» в Москве. Главными судьями стали Алексей Белов и Юрий Оскирко, уточняет «Спорт-Экспресс».
Сейчас «Спартак» занимает третью строчку в рейтинге Западной конференции. «Северсталь», в свою очередь, находится на шестой.
Ранее, 1 апреля, «Северсталь» победила «Спартак» в домашнем матче первого раунда плей-офф КХЛ. По итогам игры счет в серии до четырех побед для «Спартака» составил 3:1. Матч прошел в Череповце на стадионе МАУ «Ледовый дворец». С трибун за матчем наблюдали 5294 зрителя.