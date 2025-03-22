Канадец Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ
Игрок уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» канадец Джошуа Ливо 22 марта установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ливо забросил свою 49-ю шайбу за 62 игры на матче против «Барыса» из Казахстана и побил рекорд российского хоккеиста Сергея Мозякина — 48 голов в 60 матчах.
Канадец пришел в «Салават Юлаев» в сентябре 2023 года. До перехода в КХЛ Ливо выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз», «Каролину Харрикейнз» и «Сент-Луис Блюз»в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В ночь на 21 марта российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 888-ю шайбу в своей карьере и сократил отставание до канадского Уэйна Гретцки до шести голов. «Вашингтон» сыграл против клуба «Филадельфия Флайерз».
Хоккеист рассказал 11 марта «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», что не собирается продлевать контракт с американским клубом и рассматривает вариант возвращения в московское «Динамо». В то же время Овечкин заметил, что трудно загадывать на такой длительный срок.