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Канадец Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ

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Фото: РИА Новости/Алексей Колчин
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Игрок уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» канадец Джошуа Ливо 22 марта установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ливо забросил свою 49-ю шайбу за 62 игры на матче против «Барыса» из Казахстана и побил рекорд российского хоккеиста Сергея Мозякина — 48 голов в 60 матчах.

Канадец пришел в «Салават Юлаев» в сентябре 2023 года. До перехода в КХЛ Ливо выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз», «Каролину Харрикейнз» и «Сент-Луис Блюз»в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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В ночь на 21 марта российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 888-ю шайбу в своей карьере и сократил отставание до канадского Уэйна Гретцки до шести голов. «Вашингтон» сыграл против клуба «Филадельфия Флайерз».

Хоккеист рассказал 11 марта «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», что не собирается продлевать контракт с американским клубом и рассматривает вариант возвращения в московское «Динамо». В то же время Овечкин заметил, что трудно загадывать на такой длительный срок.

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