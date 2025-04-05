В Италии предупредили о последствиях ответных пошлин в отношении США

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти предостерег о последствиях введения ответных пошлин в отношении США и призвал к политике «бюджетной свободы», сообщает Reuters.

«Мы должны избегать начала политики ответных пошлин, которая может нанести ущерб всем, и особенно нам», — сказал Джорджетти, выступая на бизнес-форуме недалеко от Милана.

По его словам, Италия стремится к деэскалации с США. Министр подчеркнул, что в отношении пошлин президента Дональда Трампа страны «должны попытаться сохранять хладнокровие».

Европейский союз (ЕС) должен позволить государствам-членам увеличивать расходы, не нарушая фискальных правил блока, чтобы компенсировать негативное влияние пошлин на экономику, заявил министр.

«В последние дни говорят о помощи компаниям, но помощь компаниям — это государственное вмешательство, которое должно быть разрешено правилами ЕС», — сказал Джорджетти.

Согласно правилам ЕС, согласованные с Европейской комиссией обязательства по сокращению государственных расходов могут быть приостановлены в случае «серьезного экономического спада» в еврозоне.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

Аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе 3 апреля заявил, что введение новых пошлин может привести к замедлению экономического роста США в 2025 году, а также спровоцировать рост инфляции. По его словам, негативный эффект для США связан с «эффектом бумеранга» — ответными мерами и ростом цен. Инфляция может увеличиться на 1–1,5% уже в этом году.