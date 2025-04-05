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Вице-премьер РФ Чернышенко обсудил с президентом Кубы двустороннее сотрудничество

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Фото: t.me/government_rus
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 5 апреля открыл филиал Южного федерального университета (ЮФУ) в Гаване. Об этом 5 апреля сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

В том числе он обсудил с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем двустороннее сотрудничество по различным направлениям. Вице-премьер уточнил, что президент РФ Владимир Путин с кубинским коллегой неоднократно подчеркивали стратегическую важность партнерства двух стран.

Открытие филиала университета Чернышенко назвал историческим событием и уточнил, что первые студенты смогут начать занятия в следующем учебном году. Он выразил благодарность участвовавшим в реализации проекта, особо отметив вклад президента ЮФУ Марину Боровскую и ректора Гаванского университета Мириам Никадо Гарсию.

«Кубинские студенты смогут осваивать передовые программы дополнительного образования на русском языке и готовиться к поступлению в российские вузы. <...> На нас лежит огромная ответственность — обеспечить светлое будущее наших стран, их процветание и суверенитет: технологический, финансовый, культурный и идеологический», — добавил Чернышенко.

Кроме того, российский вице-премьер вручил студентам и ученым сертификаты на приобретение компьютерной техники и пожелал успехов. В том числе он поучаствовал в открытии выставки «Эволюция технологий на Кубе: вызовы и возможности для новых поколений» группы компаний «Геокуба», одним из ключевых партнеров которой является Московский государственный университет геодезии и картографии.

Чернышенко также запустил в Гаване сборочную площадку УАЗ и поучаствовал в церемонии съезда первого автомобиля с линии сборки. Уточняется, что с этих пор в Кубе будут выпускаться внедорожники, легкие грузовики и микроавтобусы на современном конвейере.

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Накануне Чернышенко заявил, что Россия продолжит оказывать Кубе экономическую поддержку и гуманитарную помощь. Он добавил, что в том числе была предложена программа экстренных мер по минимизации последствий энергетического кризиса, произошедшего на острове в конце 2024 года.

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