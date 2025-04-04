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Чернышенко заявил о сохранении экономической и гуманитарной помощи Кубе
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Чернышенко заявил о сохранении экономической и гуманитарной помощи Кубе

Чернышенко: Россия продолжит оказывать Кубе экономическую и гуманитарную помощь
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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Россия продолжит оказывать Кубе экономическую поддержку и гуманитарную помощь. Об этом 4 апреля заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Продолжим оказывать братской Кубе экономическую поддержку и гуманитарную помощь как по двусторонним каналам, так и по линии специализированных международных структур», — сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, его слова приводит «РИА Новости».

Он также отметил, что была предложена программа экстренных мер по минимизации последствий энергетического кризиса, произошедшего на острове в конце прошлого года.

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Ранее, 3 апреля, Чернышенко на встрече с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом сообщил, что Россия расценивает санкции США против Кубы как проявление бессилия и выражает полную солидарность с республикой. Он также добавил, что Россия продолжит добиваться исключения Кубы из списка стран — спонсоров терроризма и прекращения ее блокады.

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко 27 марта заявила, что парламентские связи укрепляют отношения Гаваны и Москвы. Она подчеркнула, что доверительный диалог президента России Владимира Путина и его кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса задает тон комплексу отношений стратегического партнерства.

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