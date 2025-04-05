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Мирошник заявил о готовности Киева на провокации для срыва переговоров РФ и США

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Фото: РИА Новости/Анастасия Петрова
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Киевские власти готовы пойти на любые провокации, организовать их прежде всего на своей территории, чтобы поспособствовать срыву мирных переговоров Москвы и Вашингтона. Об этом 5 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Для срыва переговоров России и США Киев готов на любые провокации, в первую очередь на своей территории, где им никто не мешает издеваться над своим населением, детально готовить условия и транслировать ужасы на площадки своих западных спонсоров», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, пока не достигнуто никаких мирных соглашений, список преступлений Киева, совершаемых «под чужим флагом», продолжает расти.

«Не жалея ни женщин, ни детей, и всë во имя «глобальных целей» — обвинить Россию и соблазнить США продолжать финансировать кровопролитие», — констатировал Мирошник.

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24 марта политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил «Известиям», что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае после договоренностей о ненанесении ударов в течение 30 дней по объектам энергетики указывает на попытки Киева сорвать переговоры по урегулированию конфликта. Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в беседе с «Известиями», что Вашингтон мог быть в курсе планов Зеленского не соблюдать энергетическое перемирие с Россией. Эксперт добавил, что глава Белого дома мог сознательно идти на провокацию.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила недоговороспособность Киева в свете продолжающихся атак на энергообъекты России.

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