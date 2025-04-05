Киевские власти готовы пойти на любые провокации, организовать их прежде всего на своей территории, чтобы поспособствовать срыву мирных переговоров Москвы и Вашингтона. Об этом 5 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Для срыва переговоров России и США Киев готов на любые провокации, в первую очередь на своей территории, где им никто не мешает издеваться над своим населением, детально готовить условия и транслировать ужасы на площадки своих западных спонсоров», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, пока не достигнуто никаких мирных соглашений, список преступлений Киева, совершаемых «под чужим флагом», продолжает расти.

«Не жалея ни женщин, ни детей, и всë во имя «глобальных целей» — обвинить Россию и соблазнить США продолжать финансировать кровопролитие», — констатировал Мирошник.

24 марта политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил «Известиям», что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае после договоренностей о ненанесении ударов в течение 30 дней по объектам энергетики указывает на попытки Киева сорвать переговоры по урегулированию конфликта. Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в беседе с «Известиями», что Вашингтон мог быть в курсе планов Зеленского не соблюдать энергетическое перемирие с Россией. Эксперт добавил, что глава Белого дома мог сознательно идти на провокацию.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила недоговороспособность Киева в свете продолжающихся атак на энергообъекты России.