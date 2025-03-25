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Политолог указал на попытки Киева сорвать переговоры РФ и США

Безпалько: атака на «Кропоткинскую» указывает на попытки ВСУ сорвать переговоры
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Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
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Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае указывает на попытки Киева сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 24 марта в ходе беседы с «Известиями» заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«[Киев] делает всё возможное для того, чтобы свои позиции усилить или просто сорвать переговоры», — сказал политолог.

По его мнению, украинские удары не влекут за собой никаких последствий со стороны США или Евросоюза. При этом американская сторона не прекращает оказывать военную помощь, не объявляет санкций.

«Это всё очень хорошо демонстрирует сверх лицемерную позицию всех участников переговоров с той стороны — никто из них в реальности перемирия не хочет», — считает Безпалько.

Также заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил, что Соединенные Штаты могли быть в курсе планов президента Украины Владимира Зеленского не соблюдать энергетическое перемирие с Россией. Эксперт добавил, что глава Белого дома мог сознательно идти на провокацию.

Он допустил две версии развития событий. Согласно первой, Зеленский демонстративно нарушил договоренность Москвы и Вашингтона, показав, что Киев не признает никаких форм перемирия и приостановки украинского конфликта. По второй версии, как считает Скориков, Трамп мог специально предложить президенту России Владимиру Путину паузу на удары по объектам энергетики, зная, что глава киевского режима нарушит договоренности.

«Можно сказать, что сама идея такого рода перемирия от США могла быть своего рода провокацией», — уточнил эксперт, добавив, что США до сих пор публично не прокомментировали нарушение Зеленским договоренностей и удары по российским энергообъектам.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в этот день заявила, что ВСУ намеренно атаковали «Кропоткинскую» перед началом переговоров в Эр-Рияде между Россией и США, чтобы сорвать обсуждение мирных инициатив.

Минобороны РФ 24 марта сообщило, что боевики ВСУ совершили атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в ночь на 24 марта. Вражеский беспилотник перехватили в 7 км от объекта.

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