Над Донецком и Макеевкой за ночь сбили 28 беспилотников ВСУ
В течение ночи система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» и силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Донецком и Макеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.
«Подавили и уничтожили 28 вражеских беспилотников», — уточнили в ведомстве.
Ранним утром в Министерстве обороны РФ сообщили о ликвидации 49 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь.
По данным ведомства, над территорией Воронежской области силы ПВО перехватили 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), также 14 дронов над Белгородской областью. В том числе по шесть беспилотников сбили над Курской и Самарской областями, еще три — в небе над Мордовией и по одному дрону над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.