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Минобороны сообщило о перехвате за ночь 49 дронов ВСУ над регионами РФ
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Минобороны сообщило о перехвате за ночь 49 дронов ВСУ над регионами РФ

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 49 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 5 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в оборонном ведомстве.

При этом больше всего дронов было перехвачено над территорией Воронежской области — 16 — и над Белгородской областью — 14. Над Курской и Самарской областями ПВО сбила по шесть дронов, еще три — над Мордовией. И по одному — над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

Прерванный налет: как Россия отразила массированную атаку украинских беспилотников
Средствами ПВО сбиты 343 БПЛА противника

Ранее, 4 апреля, в Минобороны России сообщали, что ПВО за ночь перехватила 107 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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