Минобороны сообщило о перехвате за ночь 49 дронов ВСУ над регионами РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 49 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 5 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в оборонном ведомстве.
При этом больше всего дронов было перехвачено над территорией Воронежской области — 16 — и над Белгородской областью — 14. Над Курской и Самарской областями ПВО сбила по шесть дронов, еще три — над Мордовией. И по одному — над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.
Ранее, 4 апреля, в Минобороны России сообщали, что ПВО за ночь перехватила 107 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).