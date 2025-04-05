Глава РФПИ Дмитриев поблагодарил США за конструктивный диалог

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о том, что он покидает США и поблагодарил принимающую сторону за конструктивный диалог. Об этом он сообщил в субботу, 5 апреля.

«Поскольку я покидаю США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, честный и конструктивный визит», — написал глава РФПИ в соцсети X (бывш. Twitter).

Кроме того, он выразил благодарность социальную сеть за то, что она подтвердила его учетную запись.

«Итак, теперь я официально являюсь самим собой», — с юмором добавил спецпредставитель президента России.

3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после переговоров Дмитриева в США присутствует осторожный оптимизм. По его словам, на данный момент ведется работа по различным направлениям в рамках переговоров с Соединенными Штатами.