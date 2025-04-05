Американский рэпер Эминем стал дедушкой
У американского рэпера Эминема (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III) родился внук. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщила его дочь Хейли Джейд Скотт.
«Счастливая дата. Маленькому Э три недели на Земле», — написала она в соцсети Instagram (принадлежbт компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), приложив фотографии новорожденного — Эллиота Маршалла МакКлинтока.
Хейли вышла замуж за Эвана МакКлинтока в мае 2024 года.
Ранее, 28 февраля, топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис сообщила, что она родила от американского предпринимателя, миллиардера Илона Маска четвертого ребенка. Таким образом, Маск стал отцом в 14-й раз