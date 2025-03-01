Илон Маск стал отцом в 14-й раз
Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис родила от американского предпринимателя, миллиардера Илона Маска четвертого ребенка. Таким образом, Маск стал отцом в 14-й раз. Об этом Зилис сообщила 28 февраля.
«Обсудили это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы посчитали, что лучше просто рассказать напрямую о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликурге», — написала Зилис в соцсети X (бывш. Twitter).
По словам матери малыша, он растет крепким, с золотым сердцем. Маск, в свою очередь, отреагировал на публикацию «сердечком».
Ранее, 15 февраля, писательница и активистка из США Эшли Сент-Клер сообщила, что около полугода назад родила ребенка от Маска. Она уточнила, что не сообщила об этом раньше в целях безопасности малыша. Сам отец ребенка пока не отреагировал на эту новость.