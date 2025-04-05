Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венесуэле арестовали пятерых мэров по обвинению в наркотрафике
Политика
В МИД РФ связали атаки ВСУ на мирное население с нежеланием урегулирования конфликта
Спорт
Азамат Мусагалиев пожелал Овечкину стать бомбардиром на все времена
Мир
Во Франции ввели чрезвычайный план действий из-за вспышки лихорадки чикунгунья
Мир
В Турции чиновник из Антальи выдвинул свою кандидатуру на пост главы НРП
Происшествия
Семь летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы
Мир
Великобритания дополнительно выделит £10 млн пострадавшим от землетрясения в Мьянме
Спорт
Олейник был нокаутирован в дебютном бою лиги Макгрегора BKFC
Мир
Сделка Трампа по TikTok приостановлена после отказа Китая из-за тарифов
Происшествия
Пять мирных жителей ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области
Спорт
Овечкин забросил 893-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до одного гола
Происшествия
Сотрудники МЧС России потушили горящие строения в Тверской области
Происшествия
СК начал проверку после возгорания пятиэтажки в Кемеровской области
Общество
СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела на экс-губернатора Свердловской области
Мир
Мужчина погиб в ходе перестрелки в Махачкале
Мир
В США назвали ошибочной идею Трампа вбить клин между РФ и КНР
Мир
Французский бизнес отказался выполнять требование Макрона не инвестировать в США

Reuters сообщило об увольнении Трампом директора АНБ генерала Тимоти Хо

Reuters: Трамп уволил генерала Тимоти Хо с поста директора АНБ
0
EN
Фото: REUTERS/Leah Millis
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп уволил генерала Тимоти Хо с поста директора Агентства национальной безопасности. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщает агентства Reuters.

Генерала уволили в ходе чистки в системе национальной безопасности, которая затронула более десятка сотрудников Совета национальной безопасности Белого дома.

Вместе с генералом Хо, который также является главой Киберкомандования США, была уволена его заместитель в АНБ Венди Ноубл.

Дикий Дон: противостояние Трампа и спецслужб перешло в открытую фазу
Разведсообщество готово мстить президенту за намерения навести новые порядки

30 марта WP сообщила об увольнении сотен работников Института мира США по решению DOGE. Как пишет газета, некоторым сотрудникам института предложили выходное пособие или продление медицинской страховки в обмен на их подписи об отказе от права подать иск. Отмечается, что в общей сложности USIP имеет около 600 сотрудников в офисах по всему миру.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило 29 марта, что оставшихся сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) уволят в июле и сентябре. По данным издания Reuters, администрация Трампа сообщила конгрессу, что сократит почти все оставшиеся рабочие места в USAID, а также закроет агентство.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025