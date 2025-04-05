Reuters сообщило об увольнении Трампом директора АНБ генерала Тимоти Хо

Президент США Дональд Трамп уволил генерала Тимоти Хо с поста директора Агентства национальной безопасности. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщает агентства Reuters.

Генерала уволили в ходе чистки в системе национальной безопасности, которая затронула более десятка сотрудников Совета национальной безопасности Белого дома.

Вместе с генералом Хо, который также является главой Киберкомандования США, была уволена его заместитель в АНБ Венди Ноубл.

30 марта WP сообщила об увольнении сотен работников Института мира США по решению DOGE. Как пишет газета, некоторым сотрудникам института предложили выходное пособие или продление медицинской страховки в обмен на их подписи об отказе от права подать иск. Отмечается, что в общей сложности USIP имеет около 600 сотрудников в офисах по всему миру.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило 29 марта, что оставшихся сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) уволят в июле и сентябре. По данным издания Reuters, администрация Трампа сообщила конгрессу, что сократит почти все оставшиеся рабочие места в USAID, а также закроет агентство.