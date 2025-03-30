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WP сообщила об увольнении сотен работников института мира США по решению DOGE

WP: DOGE уволил почти весь персонал штаб-квартиры института мира США
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Фото: TASS/Mark Schiefelbein
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Сотрудники штаб-квартиры института мира США (USIP) сокращены по решению департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE). Об этом 29 марта сообщила газета The Washington Post (WP).

«Сотрудники USIP сообщили The Washington Post, что от 200 до 300 человек — почти весь персонал штаб-квартиры института — были уволены», — говорится в публикации.

Как пишет газета, некоторым сотрудникам института предложили выходное пособие или продление медицинской страховки в обмен на их подписи об отказе от права подать иск.

Отмечается, что в общей сложности USIP имеет около 600 сотрудников в офисах по всему миру.

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Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило 29 марта, что оставшихся сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) уволят в июле и сентябре. По данным издания Reuters, администрация Трампа сообщила конгрессу, что сократит почти все оставшиеся рабочие места в USAID, а также закроет агентство.

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