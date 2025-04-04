Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о смерти мужчины при попытке мобилизации в Одесской области
Политика
В МИД РФ связали атаки ВСУ на мирное население с нежеланием урегулирования конфликта
Происшествия
Пожарная часть дважды подверглась атаке с украинского БПЛА в Горловке
Мир
Во Франции ввели чрезвычайный план действий из-за вспышки лихорадки чикунгунья
Мир
Фицо призвал поддерживать все рассказывающие правду о ВОВ мероприятия
Мир
Посол РФ назвал берущим за душу выступление Фицо на мемориале жертвам войны Славин
Мир
Великобритания дополнительно выделит £10 млн пострадавшим от землетрясения в Мьянме
Мир
В Еврокомиссии заявили об отсутствии планов штрафовать соцсеть X на $1 млрд
Спорт
Фицо назвал Овечкина феноменом и пожелал забить еще больше голов
Происшествия
Пять мирных жителей ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области
Мир
Почти половина стран СПЧ ООН не поддержали мандат комиссии по Украине
Происшествия
Сотрудники МЧС России потушили горящие строения в Тверской области
Общество
Трех мошенников осудили в Петербурге за торговлю несуществующей техникой
Мир
Оверчук заявил об окончании эпохи глобализации в мире
Политика
Военный аналитик назвал блефом запрос Европы на размещение гиперзвукового оружия
Мир
Чернышенко заявил о сохранении экономической и гуманитарной помощи Кубе
Армия
ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ в Кривом Роге

Во Франции ввели чрезвычайный план действий из-за вспышки лихорадки чикунгунья

France Bleu: Франция ввела чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки чикунгунья
0
EN
Фото: Global Look Press/Romain Doucelin
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Во Франции Региональное агентство здравоохранения (ARS) запустило чрезвычайный «белый план» в университетской больнице Реюньона на фоне вспышки заболеваемости лихорадкой чикунгунья. Об этом 4 апреля сообщает радиосеть France Bleu.

«Белый план» был запущен Региональным агентством здравоохранения при университетской больнице Реюньона в ответ на постоянно растущее распространение эпидемии чикунгуньи — заболевания, переносимого комарами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что протокол «белого плана» позволяет медучреждениям оперативно мобилизовать человеческие и материальные ресурсы для борьбы с распространением заболевания. Примечательно, что в последний раз протокол был активирован в Реюньоне в январе 2022 года во время эпидемии COVID-19.

«Согласно последнему отчету о состоянии здоровья, опубликованному в среду, с августа 2024 года было выявлено более 20 тыс. случаев заболевания. Двое человек в возрасте 86 и 96 лет официально умерли от вируса», — сообщает France Bleu.

В настоящее время не существует эффективного метода лечения заболевания. Тем не менее в июне прошлого года вакцина против вируса получила официальное одобрение для продажи взрослым в Европе.

Боевое очищение: советский пенициллин и первая вакцина от семи инфекций
Как эффективная борьба с эпидемиями приблизила победу СССР в Великой Отечественной войне

3 апреля вирусолог Алексей Аграновский опроверг заявление ВОЗ об угрозе новой пандемии. Специалист указал на то, что к этому заявлению не стоит относиться серьезно. На сегодняшний день, по словам Аграновского, «на горизонте» нет ничего серьезного. Это не означает, что не появится. Он подчеркнул, что немедленной угрозы нет, как нет смысла пугать людей попусту. Предупреждать следует, по его словам, при наличии реальной угрозы, которая сейчас отсутствует.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025