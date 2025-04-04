Во Франции ввели чрезвычайный план действий из-за вспышки лихорадки чикунгунья

Во Франции Региональное агентство здравоохранения (ARS) запустило чрезвычайный «белый план» в университетской больнице Реюньона на фоне вспышки заболеваемости лихорадкой чикунгунья. Об этом 4 апреля сообщает радиосеть France Bleu.

«Белый план» был запущен Региональным агентством здравоохранения при университетской больнице Реюньона в ответ на постоянно растущее распространение эпидемии чикунгуньи — заболевания, переносимого комарами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что протокол «белого плана» позволяет медучреждениям оперативно мобилизовать человеческие и материальные ресурсы для борьбы с распространением заболевания. Примечательно, что в последний раз протокол был активирован в Реюньоне в январе 2022 года во время эпидемии COVID-19.

«Согласно последнему отчету о состоянии здоровья, опубликованному в среду, с августа 2024 года было выявлено более 20 тыс. случаев заболевания. Двое человек в возрасте 86 и 96 лет официально умерли от вируса», — сообщает France Bleu.

В настоящее время не существует эффективного метода лечения заболевания. Тем не менее в июне прошлого года вакцина против вируса получила официальное одобрение для продажи взрослым в Европе.

3 апреля вирусолог Алексей Аграновский опроверг заявление ВОЗ об угрозе новой пандемии. Специалист указал на то, что к этому заявлению не стоит относиться серьезно. На сегодняшний день, по словам Аграновского, «на горизонте» нет ничего серьезного. Это не означает, что не появится. Он подчеркнул, что немедленной угрозы нет, как нет смысла пугать людей попусту. Предупреждать следует, по его словам, при наличии реальной угрозы, которая сейчас отсутствует.