Вирусолог опроверг заявление ВОЗ об угрозе новой пандемии
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский опроверг заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об угрозе начала новой пандемии «уже завтра».
В беседе с aif.ru 2 апреля специалист указал на то, что к этому заявлению не стоит относиться серьезно. На сегодняшний день, по словам Аграновского, «на горизонте» нет ничего серьезного. Это не означает, что не появится, добавил он.
«Такое заявление ВОЗ — это как тренировка сил гражданской обороны, гипотетические сценарии, что может быть и что следует сделать, и готовы ли мы, если случится новая угроза», — выразил мнение Аграновский.
Он подчеркнул, что немедленной угрозы нет, как нет смысла пугать людей попусту. Предупреждать следует, по его словам, при наличии реальной угрозы, которая сейчас отсутствует.
Ранее 2 апреля Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новая эпидемия может начаться уже завтра, а может и через 20 лет. По его словам, нужно готовиться к угрозе распространения нового заболевания, даже несмотря на то, что пандемия COVID-19 теперь кажется далеким воспоминанием, пишет НСН. Ей на смену, по его словам, пришли «конфликты и геополитические и экономические потрясения», сообщает ИА Регнум. Он подчеркнул, что для достижения глобальной безопасности в области здравоохранения требуется общий подход к общим угрозам и скоординированные усилия, отмечает «Москва 24».
В марте Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 остановил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости. Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, уточняет RT.
В целом эти слова были созвучны тому, что Тедрос Адханом Гебрейесус сказал и в 2023 году. Он предупредил, что угроза появления другого варианта вируса, способного привести к новым вспышкам болезни, остается, отмечает сайт kp.ru.