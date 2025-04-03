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Вирусолог опроверг заявление ВОЗ об угрозе новой пандемии

Аграновский опроверг заявление ВОЗ об угрозе новой пандемии «уже завтра»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский опроверг заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об угрозе начала новой пандемии «уже завтра».

В беседе с aif.ru 2 апреля специалист указал на то, что к этому заявлению не стоит относиться серьезно. На сегодняшний день, по словам Аграновского, «на горизонте» нет ничего серьезного. Это не означает, что не появится, добавил он.

«Такое заявление ВОЗ — это как тренировка сил гражданской обороны, гипотетические сценарии, что может быть и что следует сделать, и готовы ли мы, если случится новая угроза», — выразил мнение Аграновский.

Он подчеркнул, что немедленной угрозы нет, как нет смысла пугать людей попусту. Предупреждать следует, по его словам, при наличии реальной угрозы, которая сейчас отсутствует.

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Ранее 2 апреля Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новая эпидемия может начаться уже завтра, а может и через 20 лет. По его словам, нужно готовиться к угрозе распространения нового заболевания, даже несмотря на то, что пандемия COVID-19 теперь кажется далеким воспоминанием, пишет НСН. Ей на смену, по его словам, пришли «конфликты и геополитические и экономические потрясения», сообщает ИА Регнум. Он подчеркнул, что для достижения глобальной безопасности в области здравоохранения требуется общий подход к общим угрозам и скоординированные усилия, отмечает «Москва 24».

В марте Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 остановил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости. Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, уточняет RT.

В целом эти слова были созвучны тому, что Тедрос Адханом Гебрейесус сказал и в 2023 году. Он предупредил, что угроза появления другого варианта вируса, способного привести к новым вспышкам болезни, остается, отмечает сайт kp.ru.

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