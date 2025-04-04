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Великобритания дополнительно выделит £10 млн пострадавшим от землетрясения в Мьянме

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Фото: AP Photo
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Великобритании дополнительно направит еще £10 млн на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Мьянме. Соответствующее заявление министерства иностранных дел, Содружества наций и развития страны 4 марта опубликовано на сайте правительства Соединенного Королевства.

«Великобритания усилила свою поддержку пострадавшим от землетрясения в Мьянме, выделив дополнительно £10 млн на продолжающуюся гуманитарную помощь», — сообщает внешнеполитическое ведомство.

Таким образом, общая помощь от Британии составила £25 млн. Уточняется, что всего благодаря такой инициативе удалось оказать помощь 15 тыс. пострадавших. При этом новые поставки всё еще продолжают прибывать в затронутые бедствием районы.

«Дополнительные 10 млн фунтов стерлингов, направленные на реагирование, дадут дополнительный импульс этим усилиям, спасая жизни и поддерживая средства к существованию по всей Мьянме», — сказали в министерстве.

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28 марта стало известно о двух землетрясениях, зафиксированных в азиатской республике. Их магнитуда составила 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай.

На следующий день в Мьянму приехало свыше 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток. В общей сложности российские спасатели оказали помощь более чем 120 жителям королевства.

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