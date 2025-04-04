Спасатели МЧС РФ помогли более 120 пострадавшим при землетрясении жителям Мьянмы

Спасатели МЧС России оказали помощь свыше 120 жителям Мьянмы, которые пострадали в результате землетрясения. Об этом 4 апреля рассказала пресс-служба ведомства.

«С пострадавшими и их родными работают психологи МЧС России. Специалисты чрезвычайного ведомства поддерживают всех граждан при прохождении медицинских процедур», — рассказали в Telegram-канале ведомства.

На данный момент в аэромобильный госпиталь поступают пострадавшие с переломами.

Всего в поисках людей в Мьянме специалисты МЧС изучили свыше 86 тыс. кв. м. За сутки они прошли почти 9 тыс. кв. м и 10 разрушенных объектов. Всего в рамках работ удалось обследовать 45 зданий.

28 марта стало известно о двух землетрясениях, зафиксированных в азиатской республике. Их магнитуда составила 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. Число погибших достигло 3085 человек.

На следующий день в Мьянму приехало свыше 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.