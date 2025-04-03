Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3085 человек
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3085 человек. Об этом 3 апреля сообщает China News (CN).
«Согласно последним статистическим данным, опубликованным Группой новостей и информации Совета государственной администрации Мьянмы, <...> в результате сильного землетрясения 28 марта погибли 3085 человек, 4715 получили ранения», — говорится в публикации.
Также из-за природного катаклизма 341 человек числится пропавшим без вести.
В азиатской республике было зафиксировано два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай.
На следующий день в Мьянму прибыли более 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.