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Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3085 человек

CN: число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085 человек
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Фото: TASS/Cai Yang
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Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3085 человек. Об этом 3 апреля сообщает China News (CN).

«Согласно последним статистическим данным, опубликованным Группой новостей и информации Совета государственной администрации Мьянмы, <...> в результате сильного землетрясения 28 марта погибли 3085 человек, 4715 получили ранения», — говорится в публикации.

Также из-за природного катаклизма 341 человек числится пропавшим без вести.

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В азиатской республике было зафиксировано два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай.

На следующий день в Мьянму прибыли более 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.

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