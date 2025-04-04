Запретить русский язык в украинских школах невозможно, поскольку это нарушает нормы Евросоюза (ЕС). Такое заявление сделал 4 апреля глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак, его слова приводит UkraNews.

«Учитывая стремление Украины к вступлению в Европейский союз, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств — членов ЕС, мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет на использование языков коренных народов <...> в том числе в отношении русского языка», — заявил Бабак.

Он отметил, что такой запрет может быть воспринят как дискриминационная мера, что негативно повлияет на процесс вступления Украины в Евросоюз, дополняет «Газета.Ru».

12 марта депутат Максим Бужанский (партия «Слуга народа») сообщил, что в Верховную раду внесли новый законопроект, предлагающий полностью запретить в украинских школах использование русского языка, в том числе во время перемен. Он отметил, что суть проекта не изменилась с последней попытки запретить русский язык.

В октябре 2024 года депутат и секретарь комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа внесла в раду законопроект, который предусматривает запрет во всех школах Украины только русского языка. Отмечалось, что при этом разговаривать на любом другом разрешается.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным 14 августа того ж года подчеркнул необходимость пресечения деятельности украинского руководства по уничтожению русского языка, образования, СМИ, культуры, а также канонической Украинской православной церкви (УПЦ).