В мире есть понимание, что эпоха глобализации закончилась, и одними из первых это поняли в Китае, а не в странах Евросоюза (ЕС). Об этом 4 апреля заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

«Сегодня мы видим, что, конечно же, страны понимают, что глобализация закончилась. Это уже начинает звучать очень четко», — заявил Оверчук телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что Китайская Народная Республика (КНР), придя к пониманию нового поворота, запустила инициативу «Один пояс — один путь». Для России аналогом такого проекта стало сотрудничество с государствами бывших республик СССР в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«На каком-то этапе Европа выбрала другой путь. Видимо, там отсутствуют политики масштаба [бывшего президента Франции Шарля] Де Голля или [экс-канцлера ФРГ] Вилли Брандта. На самом деле им было бы выгодно с нами разговаривать и договариваться. Но они решили этого не делать, причем решили этого не делать в очень грубой форме», — отметил вице-премьер РФ.

28 марта Оверчук также отмечал, что валовый внутренний продукт (ВВП) Евразийского экономического союза за прошлый год вырос на 4,2%, у ЕС показатель увеличился всего на 0,8%. Также он указал, что в Европе происходит процесс деиндустриализации. Сложившаяся ситуация стала результатом разрыва между европейскими политиками и экспертами. По мнению вице-премьера, они не провели вовремя анализ событий и не смогли предвидеть последствия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта отмечал, что тенденции в развитии международной ситуации разворачиваются в сторону изменения картины мира и формирования более справедливого мироустройства. Он отметил, что процесс укрепления новых мировых центров начался и продолжается за пределами Глобального Запада. Он происходит в Китае, Индии и других странах — партнерах России по БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые стремятся к самостоятельности.