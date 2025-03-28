В Европе происходит процесс деиндустриализации, однако в России этому не очень рады, так как у Москвы были всегда традиционно и обоюдно взаимовыгодные отношения со странами Евросоюза (ЕС). Об этом 28 марта заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Азиатском форуме в Боао (Китай).

«Мы наблюдаем за деиндустриализацией Европы. Мы наблюдаем стагнацию немецкой экономики. Это факт. И это не делает нас счастливыми. Потому что традиционно у нас были очень хорошие и взаимовыгодные отношения с Европой. По какой-то причине они решили, что мы им больше не нужны», — заявил Оверчук в ходе сессии «Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности».

Он отметил, что сложившаяся ситуация стала прямым результатом разрыва, который произошел между европейскими политиками и экспертами. По мнению вице-премьера, они не провели своевременный анализ событий и не смогли предвидеть последствия.

Как заявил Оверчук, если бы в ЕС анализировали свою историю, там бы стали больше экономить и сокращать расходы на оборону, так как раньше их безопасность всë время обеспечивали США. Также европейцы сократили бы свои расходы на счета за электроэнергию, так как они привыкли жить за счет дешевой и надежной энергии из России.

«Они сокращали свои расходы на потребительские товары, потому что товары, доступные по цене, поставлялись Китаем. А теперь их структура расходов изменилась из-за их политики. И они просто несут ответственность за последствия этих решений», — резюмировал политик.

Вице-премьер напомнил, что рост ВВП России за год составил 4,1%. И сейчас самое большое опасение Москвы состоит в том, что в случае отмены санкций российская экономика не сможет развиваться так, как планировалось, добавляет «Газета.Ru». Российские предприятия обеспокоены тем, что могут вернуться зарубежные конкуренты, и это будет гораздо серьезнее для ситуации в экономике внутри страны, чем отмена санкций, указал Оверчук.

Ранее, 12 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Евросоюз (ЕС) потерял независимость и свое экономическое значение в погоне за попытками нанести России стратегическое поражение. По его словам, в странах объединения происходит деиндустриализация.