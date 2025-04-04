В ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ наемника из Британии
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к заключению под стражу воевавшего за Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемника из Великобритании Джозефа Филипа Макдональда. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Фигурант признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Суд установил, что он прибыл на Украину в марте 2022 года, где вступил в батальон «Волкодав». В июле 2023 года он воевал в должности разведчика-наводчика 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
До января 2025 года Макдональд участвовал в конфликте на стороне киевского режима, за что получил вознаграждение в размере более 2,1 млн рублей. Сейчас он объявлен в розыск.
Ранее, 28 марта, 36-летнего гражданина США Роберта Энтони Вардаро заочно приговорили в ДНР к семи годам тюремного заключения за участие в конфликте на стороне ВСУ.