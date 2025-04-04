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Историк заявил о возможной передаче Киевом святынь УПЦ Западу

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Так называемая экспертиза, которую проводит министерство культуры Украины в Киево-Печерской лавре, — фикция, направленная на обвинение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Тем более Киев может передать святыни УПЦ западным странам. Таким мнением 4 апреля поделился с «Известиями» доктор церковной истории, кандидат исторических наук, профессор кафедры истории Русской православной церкви (РПЦ) Владислав Петрушко.

По его словам, деятельность УПЦ на Украине фактически запрещена, в ее отношении ведется усиленная кампания по закрытию ее структур.

«Я думаю, что эта экспертиза так называемая, которую провело ведомство господина [президента Украины Владимира] Зеленского, — это всё будет фикция, которая, конечно, покажет, что украинская церковь не подтвердила свой разрыв с московским патриархатом, и начнется какая-то усиленная кампания по закрытию ее структур», — отметил Петрушко.

Профессор назвал Киево-Печерскую лавру духовным сердцем УПЦ и подчеркнул, что вторжение в пещеры лавры — откровенное насилие над «центром жизни» канонической церкви.

«Это опять очень похоже на подготовку почвы для обвинения УПЦ в том, что она недолжным образом распоряжалась этими святынями», — заявил Петрушко.

Он предположил, что захваченные святыни могут передать представителям раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) или отправить на Запад.

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Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.

Телеканал РЕН ТВ 5 апреля в 18:00 выпустит посвященный ситуации с Киево-Печерской лаврой фильм «Осквернители гробниц: 5 предвестников катастрофы».

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