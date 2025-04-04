Решение президента Украины Владимира Зеленского прекратить поставки газа из РФ в Европу через территорию Словакии крайне разрушительно для европейской экономики, поэтому Братислава делает всë, что в ее силах, чтобы российский газ продолжал поступать на территорию страны. Об этом 4 апреля заявил «Известиям» депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага.

«Мы делаем всë возможное для того, чтобы российский газ продолжал поступать на территорию Словакии. Это то, что настолько наносит ущерб словацкой и европейской экономике, что это можно назвать актом войны, актом агрессии против словаков, которые различными способами помогали украинцам, и теперь это возмездие со стороны Зеленского», — заявил политик.

Он добавил, что ситуация сложилась настолько абсурдно, что даже западные страны, которые «испытывают ненависть» к России, закупают у нее сжиженный природный газ (СПГ), а потом продают его в Европе.

«Это просто дороже. Мы не можем конкурировать на мировом рынке экономики, пока у нас есть такие дорогие энергоресурсы. Вот почему нам жизненно необходимы российский газ, российская нефть и российская энергия. И делать вид, что мы сейчас вредим России санкциями, просто абсурдно. Санкции вредят в первую очередь нам, а не РФ. То, что сделал Зеленский, — это буквально объявление войны Евросоюзу», — констатировал Блага.

21 марта газета Politico со ссылкой на чиновников сообщила, что Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность транзита газа из подземных хранилищ Украины через Словакию. Согласно плану, Украина увеличит импорт газа из Греции и Турции, после чего топливо будет направляться в словацкие трубопроводы, а из них — в государства Европы. Предполагается, что таким образом Киев сможет хранить до 10 млрд куб. м газа и поставлять его в другие страны, такие как Венгрия.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 17 марта также выступил за восстановление транзита газа через Украину. Он отметил, что встретился с послами стран ЕС в офисе правительства Словакии. На ней было обозначено, что без транзита газа через Украину Европа никогда не будет конкурентоспособной и Словацкая Республика продолжит свое дипломатическое наступление для возобновления этого транзита.