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СМИ сообщили об обсуждении Евросоюзом транзита газа с Украины через Словакию

Politico: ЕС обсуждает транзит через Словакию газа из украинских ПГХ
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность транзита газа из подземных хранилищ Украины через Словакию. Об этом 21 марта сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников.

«Европейский союз обсуждает новый план, который позволит использовать гигантские подземные хранилища газа Украины», — говорится в материале.

Согласно обсуждаемому плану, Украина увеличит импорт газа из Греции и Турции, после чего топливо будет направляться в словацкие трубопроводы, а из них — в государства Европы. Предполагается, что таким образом Киев сможет хранить до 10 млрд куб. м газа и поставлять его в другие страны, такие как Венгрия.

По данным издания, этот механизм позволит Словакии вновь выполнять роль транзитной страны.

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Ранее в этот день сообщалось, что газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) может быть передан под управление США, чтобы Германия могла получать по нему газ из России. Отмечается, что для реализации такого варианта антироссийские санкции должны быть сняты не только американской, но и европейской стороной.

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