Bild узнала о возможности передачи «Северного потока – 2» США для поставок газа в ФРГ
Газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) может быть передан под управление США, чтобы Германия могла получать по нему газ из России. Об этом 20 марта сообщила газета Bild.
«Ведется работа над новой газовой сделкой: США могли бы взять под контроль российский трубопровод «Северный поток – 2» и таким образом поставлять российский газ в Германию», — передает издание.
Отмечается, что для реализации такого варианта антироссийские санкции должны быть сняты не только американской, но и европейской стороной. В настоящее время компании из ФРГ не могут вести свой бизнес с РФ напрямую и вынуждены делать это через третьи страны.
Тем не менее эксперт по России из Немецкого экономического института Саймон Герардс считает, что для ЕС вариант снятия санкций был бы «объявлением о банкротстве и немыслим».
«Сближение США и России и возможная газовая сделка вокруг «Северного потока – 2», в первую очередь, принесут пользу той части немецкой газовой промышленности, которая поддержит весь проект», — приводит газета прогнозы специалистов.
Ранее, 3 марта, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» не является точкой интереса для государств ЕС. По ее словам, он не позволяет диверсифицировать источники энергии объединения.