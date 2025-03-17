Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за восстановление транзита газа через Украину. Соответствующий пост он опубликовал 17 марта на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

Он отметил, что встретился с послами стран Европейского союза (ЕС) в офисе правительства Словакии.

«Прежде всего я подчеркнул, что без транзита газа через Украину Европа никогда не будет конкурентоспособной и что Словацкая Республика продолжит свое дипломатическое наступление для возобновления этого транзита», — написал словацкий премьер.

Ранее, 15 марта, агентство Bloomberg сообщило, что Словакия и Германия надеются на возвращение поставок газа из России, поскольку высокие цены на энергоносители влияют на их способность конкурировать с зарубежными производителями. По данным издания, еще большей проблемой стало хранение газа, поскольку из-за холодной зимы континент быстрее расходовал запасы ресурса.