СМИ узнали о надеждах Словакии и ФРГ на возвращение поставок газа из РФ

В Словакии и Германии надеются на возвращение поставок газа из России. Об этом 15 марта сообщило агентство Bloomberg.

«В крупнейшей экономике Евросоюза, Германии, некоторые отрасли надеются на возвращение российских поставок, поскольку высокие цены на энергоносители влияют на их способность конкурировать с зарубежными производителями», — говорится в материале.

Уточняется, что в том числе на возвращении объемов российского трубопроводного транспорта настаивают страны Восточной Европы, особенно Словакия.

По данным агентства, еще большей проблемой стало хранение газа, поскольку из-за холодной зимы континент быстрее расходовал запасы ресурса. Уточняется, что перед началом следующей зимы Европу ждет сложный и дорогостоящий сезон пополнения запасов.

При этом эксперты считают маловероятным возвращение континента к прежним объемам поставок на фоне ухудшения отношений Европы и РФ, проблем с инфраструктурой, а также разработки Евросоюзом плана по отказу от голубого топлива из России к 2027 году.

Член Европарламента (ЕП) от Литвы Людас Мажилис 19 февраля сообщил в обращении к Еврокомиссии (ЕК), что за последний год импорт газа из РФ в ЕС вырос и продолжает расти, несмотря на антироссийские санкции. По его словам, «в 2024 году импорт из России был выше, чем в 2023 году, а импорт природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), продолжил расти и в 2025 году».