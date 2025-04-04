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Инженера приговорили к четырем годам по делу о гибели людей в ТЦ «Времена года»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Андрейкова
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Главный инженер коммерческой организации, ответственной за участок трубопровода теплосети в торговом центре «Времена года», приговорен к четырем годам лишения свободы. Об этом 4 апреля сообщила прокуратура Москвы.

«К четырем годам в колонии-поселении приговорен главный инженер коммерческой организации, в ведении которой находился опасный производственный объект в виде участка трубопровода теплосети, расположенный в ТЦ», — написали в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, инженеру запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с контролем за соблюдением промышленной безопасности.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц»).

Уточняется, что материальный ущерб организации арендатора превысил 27 млн рублей.

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Прорыв трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» произошел в июле 2023 года. В результате аварии погибли четыре человека. Минимум десятерых госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Еще нескольких пострадавших медики осмотрели прямо на месте. По данным МЧС РФ, первопричиной инцидента стала поломка внутреннего теплопровода. Тогда же было возбуждено уголовное дело по факту гибели людей.

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