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В Кремле призвали решать вопрос вокруг ядерной программы Ирана дипломатией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия считает, что тема иранской ядерной программы должна решаться дипломатическими средствами, а не угрозами. Об этом 4 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна обсуждаться и решаться только политико-дипломатическими средствами, исключительно. И, конечно, мы считаем, что все стороны должны сохранять здесь абсолютную сдержанность и ориентироваться именно на дипломатические усилия при обсуждении всех вопросов», — сказал Песков.

Он добавил, что Иран является хорошим союзником страны, с которым РФ имеет развитые и многопрофильные отношения.

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Ранее, 2 апреля, сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «исчезновением к сентябрю», если страна не согласится на ядерную сделку и не свернет свою программу. Трамп уже предупредил Иран, что будут бомбардировки, если сделка не будет заключена, и приказал направить на Ближний Восток дополнительные силы.

В тот же день стало известно, что США и Израиль могут нанести удар по Ирану, чтобы якобы ликвидировать угрозу, связанную с его ядерной программой. Уточняется, что страны готовятся к военной операции против Тегерана.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы нанесения ударов по ядерной энергетической инфраструктуре Ирана недопустимы, так как они могут привести к необратимым радиологическим и гуманитарным последствиям.

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