В Минобороны РФ сообщили о шести атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили за минувшие сутки шесть атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом 4 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.
Там отметили, что в результате нескольких атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Брянской области были повреждены газопроводы низкого давления и прекращено газоснабжение бытовых абонентов.
Кроме того, из-за намеренных обстрелов боевиками ВСУ энергообъекта в регионе без электроснабжения остались бытовые потребители Климовского района.
В городе Котовске Тамбовской области было остановлено газоснабжение из-за повреждений распределительного надземного газопровода низкого давления АО «Газпром газораспределение Тамбов» в результате удара украинского дрона, уточнили в ведомстве.
Кроме того, украинские боевики с помощью БПЛА ударили по энергообъекту в Новониколаевке Липецкой области, из-за чего было прервано электроснабжение бытовых абонентов.
«ВСУ <...> продолжают ежедневно в одностороннем порядке атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, не обращая никакого внимания на публично принятые [президентом Украины Владимиром] Зеленским обязательства», — сказано в сообщении Минобороны.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать эти договоренности.
До этого, 25 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на недоговороспособность киевского режима после удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Он назвал атаку причиной, по которой доверять украинской стороне и заключать с нею мир в настоящее время не получается.