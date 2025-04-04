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Военнослужащего задержали по подозрению в подготовке теракта в Подмосковье

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Фото: СУ СК РФ
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего военнослужащего по подозрению в подготовке к террористическому акту в Московской области. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего военнослужащего по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору; незаконные приобретение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств»), — указано в сообщении.

Уточняется, что с подозреваемым с помощью социальных сетей связались сотрудники разведки Украины, от которых он получил предложение напасть на воинскую часть Минобороны РФ. После получения взрывного устройства преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками ФСБ России.

В ведомстве добавили, что фигурант задержан и допрошен. Сейчас устанавливаются иные лица, которые были причастны к преступлению.

По словам подозреваемого, он должен был обмотать себя взрывчаткой и совершить «самоподрыв», за это ему обещали эвакуировать его детей в западные страны.

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