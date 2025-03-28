Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Москве

В Москве предотвращен теракт в административном здании, который планировал совершить завербованный злоумышленник по заданию Украины, сообщила 28 марта Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

За попытку теракта задержан россиянин 1972 года рождения, уже имеющий судимости по ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), ст. 161 УК РФ («Грабеж»). У мужчины было изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) весом 5 кг с таймером, а также смартфон, с помощью которого он контактировал с киевскими кураторами. Свою вину обвиняемый полностью признал.

«Фигурант сообщил, что в феврале 2025 года был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий», — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Покушение на теракт») и ст. 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК России.

Кураторы обещали фигуранту после совершения им преступления помочь выехать на Украину, а дальше присоединиться к войскам страны для участия в боевых действиях против Вооруженных сил (ВС) России.

Также 28 марта сообщалось, что сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли противоправную деятельность региональных сторонников террористической неонацистской организации на территории региона. В результате был задержан 18-летний житель Крыма, причастный к нападению и нанесению телесных повреждений гражданам. Также он подозревается в порче имущества, поджогах и нанесении экстремистской символики.