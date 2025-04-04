СМИ сообщили о просьбах окружения Трампа воздержаться от звонка Путину

Окружение президента США Дональда Трампа советует ему не проводить очередной телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным до согласия на полное прекращение огня. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в правительстве.

«Ближайшее окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока он не согласится на полное прекращение огня», — говорится в публикации.

Там добавили, что пока запланированных телефонных разговоров между двумя главами государств нет.

Как указано, Трамп может «внезапно» захотеть поговорить с Путиным. Однако окружение президента США считает, что телефонный разговор — плохая идея, пока российский лидер не даст согласия на полное прекращение огня в конфликте на Украине.

Ранее Трамп заявил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский готовы заключить сделку в рамках мирного урегулирования конфликта. По словам лидера Соединенных Штатов, недавно ему удалось поговорить с главой киевского режима, и «разговор прошел хорошо». Президент Украины якобы выразил готовность к диалогу.