Дмитриев рассказал о работе над восстановлением прямого авиасообщения между РФ и США

Представители России и США ведут работу над возобновлением прямых воздушных перелетов между двумя странами. Об этом 3 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на пресс-подходе.

«Фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения, и мы надеемся продвинуться в этом вопросе», — отметил Дмитриев.

Он также указал на то, что активные обсуждения идут и по ряду других вопросов, таких как культурные, туристические, религиозные межгосударственные обмены.

3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году. После встречи чиновник в социальной сети X назвал диалог двух стран важным. К публикации гендиректор РФПИ приложил картинку, на которой изображен самолет, направляющийся в сторону Вашингтона.