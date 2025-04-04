Дмитриев указал на рост экономики РФ в условиях санкций

Экономика России развивается и растет вопреки наложенным на страну санкциям. Об этом 3 апреля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с Fox News.

«Россия не требует отмены санкций, потому что, если вы посмотрите на рост нашего ВВП, то в прошлом году он составил 4% против всего 1% в Европе. Если вы посмотрите на наш долг по отношению к ВВП, то он составляет 18% против 100% в Европе», — заявил он.

Дмитриев также подчеркнул, что сейчас Россия не выдвигает никаких явных требований по снятию со страны санкций.

3 апреля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о солидарности России с Кубой по поводу санкций США. Он добавил, что Россия продолжит добиваться исключения Кубы из списка стран — спонсоров терроризма и прекращения ее блокады.